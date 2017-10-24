التدرب الإلكتروني بالكلية التقنية بنجران ينفذ دورة لأعضاء هيئة التدريب بكيفية التعامل مع بوابة التدرب الالكتروني

نفذ مركز التدرب الالكتروني ومصادر التدريب بالكلية التقنية بنجران دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريب بالكلية بكيفية التعامل مع بوابة التدرب الالكتروني .

وأوضح رئيس المركز المهندس علي بن عبدالله الضلعي أن هذه الدورة تأتي ضمن سعي مركز التدرب الالكتروني ومصادر التدريب بالكلية لخدمة العملية التدريبية ونشر ثقافة التدريب الالكتروني .

مؤكداً بأن الدورات تهدف لتنمية المهارات ورفع الكفاءة والقدرات ولتطوير التدريب وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريب للارتقاء بمستويات الأداء في العملية التدريبية .

ولقد استهدفت الدورة تحديداً اعضاء هيئة التدريب الجدد والمنقولين ولقد تم شرح عدة نقاط تتضمن طريقة التسجيل على بوابة التدرب الالكتروني والتعرف على الأجزاء الرئيسية للصفحة الرئيسية لبوابة التدرب الالكتروني والدخول على المادة التدريبية وكيفية انشاء إعلان للمتدربين وكيفية انشاء تبويب في وحدة نمطية وكيفية اعداد الواجب وإتاحته للمتدربين وكيفية اعداد أسئلة الاختبارات المتنوعة للمتدربين واستخدام البريد الالكتروني بالبوابة .

وأضاف “الضلعي” بأن المركز يقدم الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريب والمتدربين طوال ساعات العمل اليومية .