قام بجولة استطلاعية بالطيران العمودي لعقبة قلوة.. أمير الباحة يزور محافظتي الحجرة وقلوة في القطاع التهامي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، خلال زيارته التفقدية التي قام بها اليوم لمحافظتي الحجرة وقلوة بالقطاع التهامي ، مشائخ القبائل وعدد من المواطنين والمراجعين الذين قدموا لسموه مطالبهم واحتياجاتهم .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر محافظة الحجرة ، المحافظ فيحان بن حمود العتيبي ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل .

وتخلل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة كلمة لمحافظ الحجرة فيحان العتيبي رحب فيها باسمه ونيابة عن مسئولي ومشائخ وأهالي المحافظة بسمو أمير المنطقة ، معرباً عن شكره لسموه على زيارته للمحافظة والالتقاء بالمشائخ والأهالي والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، ودعمه للمحافظة لمواصلة مسيرتها التنموية في مختلف المجالات.

وأكد حرص مدراء الجهات الحكومية بالمحافظة على تضافر الجهود لتحسين جودة الأداء لتحقيق المزيد من الإنجازات وتفعيل برامج الشراكات المجتمعية في التنمية الشاملة ، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم لمختلف مناطق المملكة ، منوهاً بما حظيت به محافظة الحجرة من اهتمام من إمارة المنطقة لتحقيق المزيد من التنمية الشاملة .

ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، نالت استحسان الحضور .

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية مقدمة محافظ ومشائخ قبائل محافظة الحجرة .

عقب ذلك استقبل الأمير حسام بن سعود عدد من المراجعين ، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، موجهاً سموه الجهات المعنية بسرعة حلها وإنجاز معاملاتهم دون تأخير .

بعدها توجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود ، لمحافظة قلوة ، حيث زار سموه شيخ قبيلة الأحلاف بتهامة زهران الشيخ يحيى بن محمد بالقرون ، بمنزله بقلوة ، وألقيت كلمة ترحيبية بسموه ، وقصيدة شعرية نالت استحسان الحضور ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية مقدمة من الشيخ يحيى بالقرون بهذه المناسبة.

بعد ذلك انتقل سمو أمير الباحة لمقر محافظة قلوة ، وكان في استقباله ، محافظ قلوة عبدالله بن زايد الحربي ومدراء الجهات الحكومية ورؤساء المراكز بالمحافظة .

ورحب المحافظ عبدالله الحربي باسمه ونيابة عن مسئولي ومشائخ وأهالي المحافظة بسمو أمير المنطقة ، معرباً عن شكره لسموه على زيارته للمحافظة التي تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة لتلمس احتياجات المواطنين والوقوف على ما تشهده المحافظة من خدمات ومشروعات تنموية .

ونوه بما حظيت به محافظة قلوة ومراكزها من رعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – أسوة بغيرها من مناطق ومحافظات المملكة ،مستعرضاً جملة من المشروعات المنفذة بالمحافظة ومراكزها .

وفي الختام تسلم سموه هدية تذكارية مقدمة من محافظ الحجرة ومشائخ القبائل ، كما تسلم سموه لوحة تذكارية مقدمة من مدير المركز الإعلامي بمحافظة الحجرة علي العويفي .

أثر ذلك استقبل أمير منطقة الباحة عدد من المراجعين والمراجعات وعدد من المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم .

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود عن سعادته بزيارة المحافظات بالقطاع التهامي والالتقاء بالمواطنين للاطلاع على طلباتهم واحتياجاتهم ، منوهاً سموه بما تحظي به جميع مناطق المملكة من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من منظومة خدمات متكاملة لتحقيق راحة المواطنين.

وأكد سموه أن جميع مطالب المواطنين ستكون محل اهتمامه شخصياً والجهات المعنية ، وسيتم العمل على حلها بمشيئة الله تعالى .

كما قام سمو أمير الباحة بجولة استطلاعية بالطيران العمودي لعقبة قلوة التي تربط المحافظة بمدينة الباحة بطول 20 كم تقريباً ، حيث اطلع سموه على أعمال الصيانة الجاري تنفيذها حالياً بالعقبة ، فيما تجري إدارة النقل حالياً عقد مع الاستشاري بروفيرت لدراسة الانهيارات الحالية بالعقبة وتحديد أفضل الطرق لحماية الطريق من الانهيارات المفاجئة .

رافق سموه في الزيارتين مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي