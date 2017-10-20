 الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار بالمملكة

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار بالمملكة
المناطق - واس

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم مؤشرها ربع السنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa .

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة. ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 استقرار نسبي مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2017م) حيث بلغ (84,9) للربع الثالث 2017.
وأرجع التقرير الصادر اليوم استقرار الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث 2017 إلى التغيرات التي شهدتها القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب متفاوتة، حيث شهد القطاع التجاري انخفاض بنسبة (1,0%)، والقطاع السكني ارتفاع بنسبة 0,2% في حين كان القطاع الزراعي مستقراً دون تغير نسبي يذكر.
كما سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته (6,3 %) مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثالث 2016) وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع السكني ( 7,9%) القطاع التجاري (10,9%) والقطاع الزراعي (1,0%).

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