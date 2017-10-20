 رئيس السودان يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس السودان يصل الرياض

رئيس السودان يصل الرياض
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيران الركن صالح بن عبدالله بن طالب وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالباسط السنوسي ومندوب عن المراسم الملكية.

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