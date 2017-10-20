 وزير الخارجية يزور البرلمان البريطاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يزور البرلمان البريطاني

وزير الخارجية يزور البرلمان البريطاني
المناطق - واس

زار معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اليوم البرلمان البريطاني.
والتقى معاليه خلال الزيارة باللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية حيث جرى تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكة والمملكة المتحدة.

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