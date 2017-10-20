شاهد.. ولي العهد يفسر “تعبير مربك” لرئيس “سوفت بنك” والقاعة تضج بالضحك و الإعجاب

اضطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتدخل وشرح مفردة قالها رئيس شركة “سوفت بنك”، الياباني ماسايوشي سون، ليثير بذلك ضحك وإعجاب الحاضرين.

وأراد سون أن يستخدم مفردة “مكة” الدارجة في اللغة الإنجليزية ليسقطها على مشروع “نيوم”، حيث تُستخدم المفردة لتعبر عن كل وجهة جذب حاشدة يرتحل لها الناس، ولذا تستخدم في سياقات اعتيادية، إلا أنها لغرابتها عربيا دفعت ولي العهد للتدخل سريعا وإيقافه.

وقال الأمير محمد بن سلمان ضاحكا: “تصريحاته خطأ”، ليضحك الحضور، وأكمل ولي العهد شارحا: “مكة صارت مثالا لنقطة الجذب، فهو يقصد نقاط جذب جديدة”.

وتُستخدم المفردة في اللغة الإنجليزية كمصطلح بشكل دائم، حيث توصف نيويورك مثلا بأنها “مكة الكتّاب”، أي المكان الذي يجذب جميع الفنانين لدرجة أنهم يرتحلون له، وهو تعبير يدل على ذهول الثقافات المختلفة بأثر مكة في العالم الإسلامي، حيث تمثل صورة مؤثرة ومثالية للمكان الذي يرتحل له الناس.