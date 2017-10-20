 أمير منطقة جازان : مشروع “نيوم” سيعزيز المشروعات التنموية ويدعم الحركة الاقتصادية التي يعيشها الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان : مشروع “نيوم” سيعزيز المشروعات التنموية ويدعم الحركة الاقتصادية التي يعيشها الوطن

أمير منطقة جازان : مشروع “نيوم” سيعزيز المشروعات التنموية ويدعم الحركة الاقتصادية التي يعيشها الوطن
المناطق - أمل بهكلي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظهما الله -، بمناسبة إعلان سمو ولي العهد عن مشروع ” نيوم “.
وأكد سموه  أهمية هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق بما سيسهم به في تعزيز المشروعات التنموية وتدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها بلادنا في المجالات كافة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -،.
وأشار سمو أمير منطقة جازان أن مشروع ” نيوم ” يأتي تجسيداً للرؤية الحكمية والنظرة المستقبلية للأخذ بالاقتصاد إلى آفاق بعيدة وفريدة تعزز مكانة الاقتصاد السعودي ومواصلة المسيرة التنموية الشاملة في شتى المجالات بما يحقق رؤية المملكة 2030 .
وأبان سموه أن المشروع يهدف لجعل المملكة إنموذجٍاً عالمي بارزاً ، في كافة جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية الحديثة لتحقيق كل ما فيه الخير والفائدة والرقي للوطن والمواطن  ، سائلاً الله تعالى أن يديم على يلادنا الغالية أمنها واستقرارها وما تنعم من نعم كثيرة في ظل قيادتها الحكيمة.

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