منصة إلكترونية لمركز التنمية الاجتماعية بالدرعية لاكتشاف المواهب والإبداعات

أطلق مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس الاثنين برنامجه الاجتماعي سوق الدرعية، الذي يهدف لاكتشاف مواهب الشباب في مجالات التصوير الفوتوغرافي والرسم والإنشاد والاختراع.

ويشترط للمشاركة فيه أن يكون المتقدم من سكان محافظة الدرعية، وأن يعرض موهبته بشكل جذاب وفق معايير محددة في إطار القيم الاجتماعية والأخلاقية المتعارف عليها في المجتمع السعودي.

ويتم استقبال الطلبات الكترونياً لـِ 40 شاب على الرابط https://goo.gl/forms/vgp6QYiDFaDQdtx73 ومن ثم التواصل مع المتقدمين من قبل أعضاء اللجنة المكونة من عدة مشرفين من منسوبي المركز، لتحديد موعد تقديم الموهبة أمامهم، واختيار الفائز ثم تكريمه بشهادة تقديرية من المركز وإنتاج فيلم خاص به، يتم عرضه في كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدرعية يقدم العديد من البرامج الاجتماعية والثقافية والمبادرات التي تهدف لتنمية مواهب الشباب وتعزيز القيم الدينية والوطنية والاجتماعية لديهم، بالإضافة إلى المشاركة في الكثير من المناسبات والمناشط الوطنية والاجتماعية.