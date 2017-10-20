الألماني أفضل المنتجات سمعة بالعالم ..والأمريكي بالمركز العاشر

أظهر مسح شمل عشرات الدول أن المنتج الألماني يملك أفضل سمعة في العالم يليه السويسري ومنتجات الاتحاد الأوروبي ثم المنتجات البريطانية والسويدية والكندية على الترتيب.

شارك في مسح “مؤشر صنع في” لموقع “ستاتستا” (Stastista) أكثر من 43 ألف مستهلك من 52 دولة وقدم كل شخص إجابة من ثلاث دول ليعتمد التصنيف على أكثر من 129 ألف تقييم فردي.

يتألف المؤشر من مائة درجة، وسجل فيه المنتج الألماني العلامة الكاملة، ووضع إيطاليا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا في المراكز من السابع وحتى الحادي عشر.

عرضت الدراسة التي نشرها موقع (فيجوال كابيتالست) أكبر سلعة تصديرية بكل بلد، وكانت السيارات أعلى صادرات ألمانيا، وتميزت سويسرا بالمجوهرات خاصة الذهب، وتفوقت الأدوية في قائمة صادرات إيطاليا.

أفضل الدول في سمعة منتجاتها بين المستهلكين الترتيب الدرجة على المؤشر (من صفر إلى مائة) أعلى الصادرات 1-ألمانيا 100 سيارات 2- سويسرا 98 ذهب 3- الاتحاد الأوروبي 92 غير متاح 4- المملكة المتحدة 91 سيارات 5- السويد 90 سيارات 6- كندا 85 سيارات 7- إيطاليا 84 أدوية 8- اليابان 81 سيارات 9- فرنسا 81 طائرات 10- الولايات المتحدة 81 نفط مكرر 11- هولندا 76 نفط مكرر 12- استراليا 75 حديد خام 13- نيوزيلندا 73 ألبان 14- الدنمارك 73 أجهزة توليد كهرباء 15- النمسا 72 حديد خام 16- بلجيكا 71 سيارات 17- إسبانيا 64 سيارات 18- كوريا الجنوبية 56 دوائر مدمجة 19- بولندا 51 قطع غيار سيارات 20- روسيا 46 نفط خام 21- تايوان 46 أجهزة إلكترونية 22- التشيك 43 سيارات 23- البرازيل 42 فول الصويا 24- تركيا 37 سيارات 25- المكسيك 37 سيارات 26- الهند 36 نفط مكرر 27- إندونيسيا 36 زيت نخيل 28- فيتنام 34 معدات بث 29- بنجلاديش 29 ملابس 30- الصين 28 أجهزة كمبيوتر