 الألماني أفضل المنتجات سمعة بالعالم ..والأمريكي بالمركز العاشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الألماني أفضل المنتجات سمعة بالعالم ..والأمريكي بالمركز العاشر

الألماني أفضل المنتجات سمعة بالعالم ..والأمريكي بالمركز العاشر
المناطق - الرياض

أظهر مسح شمل عشرات الدول أن المنتج الألماني يملك أفضل سمعة في العالم يليه السويسري ومنتجات الاتحاد الأوروبي ثم المنتجات البريطانية والسويدية والكندية على الترتيب.

شارك في مسح “مؤشر صنع في” لموقع “ستاتستا” (Stastista) أكثر من 43 ألف مستهلك من 52 دولة وقدم كل شخص إجابة من ثلاث دول ليعتمد التصنيف على أكثر من 129 ألف تقييم فردي.

يتألف المؤشر من مائة درجة، وسجل فيه المنتج الألماني العلامة الكاملة، ووضع إيطاليا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا في المراكز من السابع وحتى الحادي عشر.

عرضت الدراسة التي نشرها موقع (فيجوال كابيتالست) أكبر سلعة تصديرية بكل بلد، وكانت السيارات أعلى صادرات ألمانيا، وتميزت سويسرا بالمجوهرات خاصة الذهب، وتفوقت الأدوية في قائمة صادرات إيطاليا.

أفضل الدول في سمعة منتجاتها بين المستهلكين

الترتيب

الدرجة على المؤشر

(من صفر إلى مائة)

أعلى الصادرات

1-ألمانيا

100

سيارات

2- سويسرا

98

ذهب

3- الاتحاد الأوروبي

92

غير متاح

4- المملكة المتحدة

91

سيارات

5- السويد

90

سيارات

6- كندا

85

سيارات

7- إيطاليا

84

أدوية

8- اليابان

81

سيارات

9- فرنسا

81

طائرات

10- الولايات المتحدة

81

نفط مكرر

11- هولندا

76

نفط مكرر

12- استراليا

75

حديد خام

13- نيوزيلندا

73

ألبان

14- الدنمارك

73

أجهزة توليد كهرباء

15- النمسا

72

حديد خام

16- بلجيكا

71

سيارات

17- إسبانيا

64

سيارات

18- كوريا الجنوبية

56

دوائر مدمجة

19- بولندا

51

قطع غيار سيارات

20- روسيا

46

نفط خام

21- تايوان

46

أجهزة إلكترونية

22- التشيك

43

سيارات

23- البرازيل

42

فول الصويا

24- تركيا

37

سيارات

25- المكسيك

37

سيارات

26- الهند

36

نفط مكرر

27- إندونيسيا

36

زيت نخيل

28- فيتنام

34

معدات بث

29- بنجلاديش

29

ملابس

30- الصين

28

أجهزة كمبيوتر
و خلت القائمة من أي بلد أفريقي وضمت 14 بلدا أوروبيا وثماني دول آسيوية والبرازيل وحدها من أمريكا الجنوبية فضلا عن استراليا ونيوزيلندا وروسيا والمكسيك.

و لفت التصنيف إلى أن أقوى الاقتصادات في العالم ليست بالضرورة صاحبة المنتجات الأعلى سمعة بين المستهلكين.

 على سبيل المثال، الولايات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في العالم تتأخر إلى المركز العاشر وأيضا الصين ثاني أقوى اقتصاد تتراجع إلى المركز 30 عالميا.

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