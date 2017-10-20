هيئة التخصصات الصحية تعتمد أول ملتقى طلابي طبي في الشرقية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

قال مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بان ما يقوم به الطلاب في الجامعة في ورش العمل والندوات ذات جهد متميز وخلفه وعمل كبير يقف خلفه طلاب سخروا وقتهم وجهدهم من اجل خدمة العلم وهذا ليس بمستغرب على طلابنا ودائما النتائج التي تأتي من عملهم تكون متميزة ورائعة وفي مستوى الطموح مهما كان التحدي.

جاء ذلك خلال افتتاح مدير الجامعة للملتقى الطلابي الأول امس الذي ينظمه طلاب كلية الطب بالجامعة برعاية مدير الجامعة وبمشاركة طلاب كلية الطب واختتمت فعالياته مؤخرا في المجمع السكني رقم 1 بالخبر.

وأضاف الدكتور عبد الله الربيش بأن من يشاهد هذه الاعمال يشعر بالسرور حيث اطلعت على الأبحاث ومستواها الممتاز الذي لا يقل عن مستوى أبحاث تقدم في كبرى المؤتمرات العالمية لأطباء يملكون التجربة والخبرة ووجدت في المعرض المصاحب تنوع في اختيار ما يمكم ان يعرض وكل ما له ارتباط وثيق بطبيعة دراسة الطب واحتياجه، والطبيب شخص معطاء وملتزم بمجتمعه وانخراط الطبيب في برامج التطوع وإذا كان هذا اول لقاء فان من سيتولى الاعداد للقاء الثاني سيكون له تحدي كبير متمنيا التوفيق للجميع .

وقال المشرف على المؤتمر المدير الطبي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور محمد الشهراني إن الملتقى يغطي عدة جوانب ويأتي انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية حيث يستهدف بالدرجة الأولى طلبة الطب الذين سيكونون أطباء في العام 2030 خاصة والتخصصات الصحية عامة، ويقام لمدة يومين ويعد الأول من نوعه في المنطقة الشرقية من حيث المحتوى والمضمون، وأن القائمين عليه مجموعة من الطلاب برعاية من معالي مدير الجامعة.

وأضاف بأن يغطي العديد من الجوانب من ضمنها الجانب الأخلاقي للممارس الصحي، وتنوير ببعض التوجهات الصحية المتضمنة في رؤية المملكة 2030 إضافة إلى الجانب البحثي الأكاديمي، كما سيكون هناك كتيب من إعداد الطلبة، ويشمل الملتقى على ثمانية أركان تخدم أهدافه، وسيكون هناك مشاركات بملصقات بحثية من مشاركات الطلبة، وشاركنا العديد من الطلبة من مختلف مناطق المملكة كالرياض وأبها والأحساء، إضافة إلى طلاب من دولتي البحرين والإمارات.

وبين المؤسس للمؤتمر طالب كلية الطب أحمد المسلمي بأن التجهيز للمؤتمر والإعداد له استغرق أكثر من عام ويعمل عليه 30 طالب وطالبة، واشتمل على 4 ورش عمل علمية في المخطط القلبي الكهربائي و ورشة عمل للتحاليل المخبرية ، وورشة عمل للأشعة التلفزيونية فوق الصوتية، ومن ضمن المتحدثين في المؤتمر د. منى السماعيل و د. مريم بونيان، ومعاذ بوعايشه الحائز على جائزة نوبل للشباب، و د. حاتم تركستاني، و ، د. نزار باهبري ، د. حنان الشيخ ، د. محمد الشهراني.

وأضاف بان الملتقى حظي باعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كثاني ملتقى طلاب يعتمد على مستوى المملكة بـ 12 ساعه وهذا يضاف الى الإنجازات التي تؤكد أهمية الملتقى، كما ان الملتقى احتوى على 8 اركان وهي ركن النادي الصحي و ركن المناظير و ركن احياء الكتب و ركن المهارات السريرية و ركن التجربة المميزة للمهندس معاذ بوعايشه’ الحائز على جائزة نوبل للشباب” يشرح فيه تعاون الهندسة الطبية مع الطب وكيف ممكن استغلال و ركن لتدوين انطباعات الحضور .