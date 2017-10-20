 ولي العهد يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ويبحثان مجالات التنسيق الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 4 صفر 1439 هجريا, الموافق 24 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي العهد يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ويبحثان مجالات التنسيق الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك هيئة التخصصات الصحية تعتمد أول ملتقى طلابي طبي في الشرقية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل “آل الشيخ” يدعو أبناء الشهداء لحضور مباريات الأخضر بمونديال روسيا 2018 الألماني أفضل المنتجات سمعة بالعالم ..والأمريكي بالمركز العاشر منصة إلكترونية لمركز التنمية الاجتماعية بالدرعية لاكتشاف المواهب والإبداعات أمير منطقة جازان : مشروع “نيوم” سيعزيز المشروعات التنموية ويدعم الحركة الاقتصادية التي يعيشها الوطن نائب أمير منطقة جازان : مشروع “نيوم” سيحقق هدف الرؤية الرئيسي في تنويع مصادر دخل الوطن .. شاهد.. ولي العهد يفسر “تعبير مربك” لرئيس “سوفت بنك” والقاعة تضج بالضحك و الإعجاب خادم الحرمين يستقبل رئيس السوادن ويعقدان جلسة مباحثات رسمية وزير الخارجية يزور البرلمان البريطاني رئيس السودان يصل الرياض الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقار بالمملكة

ولي العهد يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ويبحثان مجالات التنسيق الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك

ولي العهد يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي ويبحثان مجالات التنسيق الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع معالي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التنسيق بين المملكة وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>