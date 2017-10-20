أمير عسير وسمو نائبه يشرفان حفل أسرة آل ثابت

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة عسير مساء اليوم، الحفل الذي أقامته أسرة آل ثابت على شرف سموهما ، وذلك بمنزل الأسرة في بني مالك عسير .

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما مقر الحفل المعد بهذه المناسبة شيخ شمل قبائل بني مالك عسير الشيخ أحمد بن علي بن معدي , وعميد أسرة آل ثابت عبدالله بن محمد آل ثابت , وسعد بن محمد آل ثابت , والعقيد الحسن آل ثابت , والمشرف العام على الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة عسير والمتحدث الرسمي الأستاذ سعد بن عبدالله آل ثابت , وعدد من أفراد أسرة آل ثابت وقبيلة آل رميان ببني مالك عسير .

وبديء الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ سعد بن عبدالله آل ثابت , رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير , وسمو نائبه بتشريفهما حفل أسرة آل ثابت ، منوها بما تحقق للوطن الغالي من منجزات حضارية ومكتسبات كبيرة فضلا عن الوحدة الوطنية العظيمة والتي تحتم على شباب الوطن الالتفاف الدائم خلف القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن ووحدته .

بعد ذلك ألقى الشيخ أحمد بن علي بن معدي شيخ شمل قبائل بني مالك عسير,كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير, وسمو نائبه،مبينا أن هذا الوطن الغالي ولله الحمد منذ تأسيسه على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- ، وهي ترفل بالأمن والعز والرخاء والإزدهار، مروراً بأبنائه البررة الذين واصلوا رحلة البناء والتنمية التي أثمرت دولة عظيمة فاعلة ومؤثرة في موازين الرقي والتقدم بإسهاماتها في شتى المجالات .

عقب ذلك استمع الجميع إلى قصيدة وطنية للشاعر علي السبعان ، ثم قصيدة شعبية للشاعر صالح بن عزيز ، واختتم الشاعر مفرح بن صمان بقصيدة شعرية ، تخللتها شيلة ترحيبية نالت استحسان الجميع .

وفي نهاية الحفل تسلم سمو أمير منطقة عسير ، وسمو نائبه من أسرة أل ثابت هديتين تذكاريتين ، كما التقطت الصور التذكارية , ثم تناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة .

حضر الحفل معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ، وسعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ، وعدد من القيادات الأمنية, ومشايخ القبائل ووجهاء المجتمع بالمنطقة .



