محافظ الخرج يستقبل مدير معهد ريادة

استقبل سعادة محافظ الخرج الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بالخرج المهندس / سامي بن علي المكاوني والاستاذ / عبدالرحمن السعيد وعدد من الرياديين الذين انطلقوا لسوق العمل مؤخراً.

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وبعد ذلك قدم المهندس المكاوني شرح حول المعهد والدور الذي يقوم به في الخرج وما يقدمه من دعم للشباب الراغبين في افتتاح مشاريع تجارية واستثمارية صغيرة بدعم وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس ، ثم قدم بعض الرياديين عرضاً لمشروعاتهم الناشئة وتجربتهم في سوق العمل.

و في نهاية الاستقبال شكر المحافظ مدير ومنسوبي المعهد على الجهود المبذولة في خدمة الشباب ، مبدياً اعجابه بمثل هذه المشاريع التي يعمل بها المواطن ، مشيداً بمعهد ريادة الذي يتبنى دعم وتعزيز فكر العمل الحر لدى أفراد المجتمع المؤهلين وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الناشئة ، وحث الرياديين على مضاعفة الجهد ، ووعد أن يساهم في نجاح مشاريع ريادة في مدن وقرى الخرج والجهات التابعة لها وتذليل العقبات والصعاب .