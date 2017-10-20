رئيس مجلس بلدي حائل ينوه بجولات أمير المنطقة واطلاعه علی مشاريع الأمانة

نوه رئيس المجلس البلدي لامانة منطقة حائل الاستاذ فهد سعد العامر بما يسخره صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل لكل ما يعزز تطلعات المواطنين بالمنطقة وخير دليل توالي جولات سموه لمشروعات الامانة منها اطلاعه علی نفق ميدان الساعة الجاري تنفيذه وقال العامر ان كل اعضاء المجلس يستبشرون بهذه الزيارات الميدانية المستمرة كما انها تعبر عن مدى التلاحم أمير المنطقة وابناءها والتعرف على متطلبات المواطن واهمية انجاز المشروعات البلدية والخدمية بصورة متسارعة من خلال حرص وتوجيهات سموه .

مضيفا ان المنطقة تشهد تطورا في شتى المجالات ومما لاشك فيه ان هذه الجولات سوف نجني ثمارها جميعا من خلال مواصلة التطور والخدمات في المنطقة والسعي لايجاد الخدمات التي تساهم في سعادة وراحة المواطن في ظل دعم ومتابعة ولاه الامر ايدهم الله لكل ما يرتقي في منظومة العمل البلدي والخدمي والشكر موصولا الی جهود الامانة ودورها في متابعة المشاريع وعملها التكاملي مع اختصاصات المجلس البلدي الامر الذي اثمر عن تحقيق كثير من الاهداف والنتائج الايجابية