محافظ وادي الدواسر: مشروع “نيوم” قفزة مهولة من الحاضر الى المستقبل

رفع محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك بإسمه ونيابة عن أهالي وادي الدواسر التهاني الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظهما الله – بمناسبة اعلان إطلاق مشروع “نيوم”.

وأكد سعادة محافظ وادي الدواسر أن اعلان مشروع “نيوم” يمثل نقلة نوعية في تاريخ المملكة العربية السعودية وقفزة مهولة من الحاضر الى المستقبل خاصة وأنه يأتي في اطار الرؤية السعودية 2030 وكذلك عقب اعلان مشاريع القدية ومشروع البحر الأحمر وهذه المشروعات مصدر فخر واعتزاز ودليل على الريادة الاقتصادية والتنموية وعلى الكنوز التي حبا الله بها المملكة جغرافياً ومناخياً وموقعاً استراتيجياً قادرةً بإذن الله تعالى على قيادتها للمستقبل في مختلف جوانب الحياة ” .

وبين سعادته أن مشروع “نيوم” يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع ، مشيرا الى أن الخصائص المهمة التي تمتاز بها منطقة المشروع ستجعل المملكة نموذجا رائدا في بناء المشاريع العملاقة وإنها تتيح أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأمريكا.

وأشار الى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحدث من خلال ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار حديث العارف والمدرك حيث تحدث بشكل مفصل متناولا ما تتطلع اليه المملكة في المستقبل بالشراكة مع ابنائها في كافة المجالات وقدرتهم على النهوض ببلادهم ومواجهة التحديات ، مؤكدا أن قدرة سمو ولي العهد القيادية ونظرته المستقبلية ستجعل من المملكة وجهة للاستثمارات العالمية وذلك لما تتمتع به المشروعات التي طرحها من قوة اقتصادية وأمان ومواكبة للمتغيرات العالمية.

وقال محافظ وادي الدواسر في ختام كلمته أن من حسن حظ شباب هذه الدولة المباركة أن جعل له قيادة رشيدة تسهر من أجل راحته وسعى الى اسعاده بشتى السبل ، وهذا ما يظهر جليا من خلال المشروعات التنموية التي تدشنها من وقت لآخر.