وزير يمني يكشف ممارسات قطرية ضد الشرعية

قال وزير الداخلية اليمني اللواء حسين بن عرب، إن قطر هي من أوائل الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة.

وأضاف اللواء حسين بن عرب في تصريحات لصحيفة الوطن أن “الدوحة تعمل على تجييش أبناء الجاليات اليمنية في الخارج، للتظاهر ضد الحكومة الشرعية”.

وتابع “وقوف قطر إلى جانب الانقلابيين لا يعد مستغربا، لأنها تعدّ من أوائل الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة”.

وأعلنت 4 دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، قطع علاقاتها مع قطر جراء تمادي الدوحة في دعم الإرهاب وتقويض الأمن العربي والتقارب مع إيران.