البشير يصل إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي

وصل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان إلى المدينة المنورة اليوم , لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صل الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه – رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني, ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, ومدير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ماجد عبدالله أبو داود, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.