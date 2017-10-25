 واشنطن ترفض منح تأشيرات لوفد حكومي تركي !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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واشنطن ترفض منح تأشيرات لوفد حكومي تركي !!

واشنطن ترفض منح تأشيرات لوفد حكومي تركي !!
المناطق - وكالات

رفضت السلطات الأميركية منح تأشيرات لوفد من وزارة العدل التركية، مما حال دون سفره إلى الولايات المتحدة للمشاركة في حل مشكلة التأشيرات بين البلدين.

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك)، الثلاثاء، أنه كان من المقرر سفر الوفد إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المحتمل أن تفاقم هذه الخطوة الخلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، اللذين أوقفا خدمات إصدار التأشيرات.

وتدهورت العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة إلى أدنى مستوياتها باعتقال موظف ثان بالخدمات القنصلية الأميركية في وقت سابق من أكتوبر، بزعم ارتباطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وطلبت أنقرة في وقت سابق هذا الشهر من واشنطن إعادة النظر في قرارها تعليق خدمات إصدار تأشيرات للمواطنين الأتراك، بعد اعتقال موظف تركي بالقنصلية الأميركية في إسطنبول.

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