شاهد.. متسلل يفاجئ ترامب داخل الكونجرس بأعلام روسية !

أظهرت لقطات مصورة تعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الرشق بأعلام روسية داخل مقر الكونجرس في العاصمة واشنطن.

وحسب اللقطات، فإن ترامب كان متوجها إلى لقاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال غداء اسبوعي لهم، حين تعرض للهجوم.

ورماه رجل، لايظهر في اللقطات المصورة، بأعلام روسية صغيرة وهو يصيح “ترامب يعني الخيانة”.

ورغم هذه المفاجأة، فإن الرئيس الأميركي، الذي لم تصيه الأعلام، أكمل طريقه مبتسما للصحفيين الذين كانوا يغطون اللقاء.

وقالت شبكة “أي.بي.سي” الأميركية، في وقت لاحق، إن الرجل يدعى راين كلايتون، وكان يقف مع المصورين والصحفيين.

وأضافت أن رجال الأمن في مبنى الكونغرس أوقفوا الرجل الذي يعتقد أنه عضو في منظمة تدعى “أميريكانز تايك أكشين” المعارضة لترامب.