افتتاح شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية في الرياض

افتتحت شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية في مجمع الرائدة (بوابة 6) بمدينة الرياض.

ويبدأ العمل في الشعبة من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

يذكر أن الخدمات المقدمة في هذه الشعبة هي:

– خدمات المواطنين وتشمل: خدمة وتجديد الجواز السعودي.

– خدمات المقيمين وتشمل: إصدار تأشيرة الخروج والعودة – المفردة، إصدار تأشيرة الخروج والعودة – المتعددة، إصدار هوية مقيم، تجديد هوية مقيم، نقل المعلومات، تسجيل حالة “خرج ولم يعد”، نقل خدمات، إضافة مولود خارج المملكة، إصدار تأشيرة الخروج النهائي، إلغاء تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة، إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، تعديل المهنة.

وستتوفر خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة – المتعددة، وتعديل المهنة بالفترة القادمة لمن لم يتمكنوا من إنهاء خدماتهم إلكترونيا عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر).