ثنائية لينغارد تضع مانشستر يونايتد في ربع النهائي

سجل جيسي لينغارد هدفي فريقه مانشستر يونايتد حامل اللقب في مرمى سوانسي سيتي (2-صفر) ليقوده إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.

وكعادته أراح مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو أبرز لاعبي الصف الأول وأبرزهم هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو (شارك منتصف الشوط الثاني) وصانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتاريان والحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وكان مانشستر يونايتد الطرف الأفضل في مواجهة فريق يواجه صعوبات كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسبق له الخسارة على الملعب ذاته أمام يونايتد برباعية نظيفة مطلع الموسم الحالي.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل بعد تمريرة أمامية من الإسباني أندير هيريرا باتجاه ماركوس راشفورد الذي مررها بالكعب ذكية باتجاه لينغارد لينفرد الأخير بالحارس ويسددها زاحفة في الزاوية البعيدة (21).

وأضاف لينغارد الهدف الثاني بكرة رأسية مستغلا تمريرة عرضية للظهير الأيمن الإيطالي ماتيو دارميان (59).

وتنتظر مانشستر يونايتد مباراة قمة في الدوري السبت المقبل ضد توتنهام على ملعب أولدترافورد.

وقاد الثنائي الجزائري إسلام سليماني ورياض محرز ليستر سيتي إلى الفوز على ليدز يونايتد 3-1 بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و88 بعد أن سبقهما زميلهما النيجيري كليتشي إيهيناتشو (30)، علما بأن ليدز افتتح التسجيل بواسطة بابلو هرنانديز (26).

وحقق بريستول سيتي من الثانية مفاجأة بتغلبه على كريستال بالاس من الممتازة 4-2، في حين فاز بورنموث على ميدلزبره 3-1.

وفرض نوريتش سيتي التعادل 1-1 على مضيفه آرسنال حيث يخوض الفريقان حاليا وقتا إضافيا، والأمر ينطبق على مانشستر سيتي الذي تعادل مع ضيفه ولفرهامبتون من الثانية سلبا في نهاية الوقت الأصلي.