الإمارات تطلق مشروعا لتدريب مليون شاب عربي .. والجوائز تتجاوز المليون دولار

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، مبادرة “مليون مبرمج عربي”، كأكبر مشروع برمجة يسعى إلى تسليح الشباب العربي بأدوات المستقبل التكنولوجية.

ونقلت وكالة الأنباء الإمارتية عن الشيخ محمد بن راشد قوله في تغريدات على تويتر:”أطلقنا بحمد الله مشروعاً عربياً جديداً.. ومبادرة للشباب العربي.. سنسعى من اليوم لتدريب مليون شاب عربي على البرمجة”.

وأضاف أن “مبادرة مليون مبرمج عربي هدفها تمكين الشباب العربي من تقنية العصر وأداته الأساسية.. وهي البرمجة.. لغة العصر الحديث”.

واعتبر الشيخ محمد بن راشد أن “البرمجة ستفتح للشباب مئات الآلاف من فرص الوظائف دون مغادرة بلدانهم.. ومباشرة أعمال خاصة بهم على شبكة الانترنت.. البرمجة ستقود الاقتصاد العالمي”.

تعليم وجوائز

ودعا الشباب العربي للتسجيل على الموقع www.arabcoders.ae للتدرب مجاناً ..مشيراً إلى تخصيص جوائز للمتفوقين تفوق المليون دولار أمريكي.

وأضاف أن “مشروعنا الجديد جزء من مبادراتنا العالمية لخلق أمل في المنطقة.. وصنع مستقبل لشباب المنطقة.. والمساهمة ولو بجزء بسيط في حل معضلة البطالة في عالمنا العربي”.

وتابع: “البرمجة هي أداة العصر ولغته.. وهي مصدر قوة للشعوب.. والشركات المليارية اليوم تقوم على البرمجة.. واقتصاد العالم يعتمد على المبرمجين.. وسندرب مليون شاب عربي على البرمجة”.

وذكر الشيخ محمد بن راشد: “سنوفر تدريباً مجانياً بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية لمليون شاب عربي وسنكافئ المتفوقين بأكثر من مليون دولار أمريكي”، داعياً جميع القادرين في الوطن العربي على إطلاق المبادرات للشباب وخلق الأمل وصناعة واقع أفضل.

وقال: “اليد الواحدة لا تصفق ونحن مستعدون للتعاون مع الجميع”.

وتسعى مبادرة “مليون مبرمج عربي” التي تديرها مؤسسة دبي للمستقبل، إلى تمكين ملايين الشباب العربي في المنطقة من خلال توفير فرص عمل لهم في قطاع التكنولوجيا الحديثة وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وإثراء معارفهم وتطوير قدراتهم وبناء خبراتهم في مجالات العلوم المتقدمة، وتوفير التدريب العلمي المتخصص لهم لمساعدتهم على إتقان لغة البرمجة والتفوق فيها، ليكونوا مستعدين للتعامل بكفاءة عالية مع جميع متطلبات اقتصاد المستقبل الرقمي.