أمير القصيم: مشروع نيوم نقلة نوعية وطموح واعد لتحقيق رؤية وطن

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الأقتصادية والتنمية لمشروع نيوم عكس واقع الخطوات الواثقة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 , رافعاً التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ على ماحضيت به البلاد من عزم وحزم وعمل متواصل ومشاريع متتالية ونجاحات إقتصادية هادفة لتحقيق تطلعات شعب وفي متكاتف ساهم آبائهم وأجدادهم في توحيد هذه البلاد تحت ظل موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وواصل من بعده أبنائه البرره ـ رحمهم الله جميعاً ـ لنصل إلى ماوصلنا إليه من بناء وتنمية وأمن وآمان .

وأكد سموه بأن مثل تلك المشاريع يفتخرُ بها وتسهم في زيادة الإستثمار والفرص الوظيفية ودافعة لزيادة الرفاهية لأبناء هذا الوطن , مبيناً بأن كل قصص النجاح في العالم تبدأ برؤية , ورؤية المملكة 2030 هي إحدى تلك الرؤى الجادة السائرة نحو التحقق بإذن الله , مشيراً إلى أن مشروع نيوم وكافة المشاريع التي سبق الإعلان عنها هذا العام ستكون محركاً إقتصادياً حقيقياً لمواكبة العصر والإنجاز وداعماً للعمل والبناء والتنمية .

وبين سمو أمير منطقة القصيم إلى أن المشروع وما ركز عليه من مستقبل إقتصادي شمل التقنيات الحيوية والغذاء والعلوم التقنية والتصنيع المتطور والإعلام والترفيه والمعيشة يعكس طموح واعد لاحتوائه على العديد من مقومات النجاح وفق معايير عالمية والتي ستنعكس بإذن الله على نمط عيش إيجابية وشاملة على الثقافة والفنون والتعليم عبر تخطيط عمراني متطور وبيئة معيشية رفيعة المستوى وخدمات تقنية وسيمنح فرص وظيفية عديدة متنامية , مؤكداً سموه اعتبارها نقلة نوعية لمواكبة الأمن الإقتصادي للأجيال الحالية والقادمة واستغلال أمثل للمساحة المترامية الأطراف لهذا الوطن عبر صناعة مشاريع نموذجية وإقتصادية تعلوا بالهمم وتسير بالوطن إلى الأمام شامخاً تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ , مباركاً سموه للقيادة وللوطن الغالي والشعب السعودي الوفي إطلاق هذا المشروع العملاق , سائلاً المولى عز وجل أن يعين القيادة لكل ما فيه خير البلاد والعباد .