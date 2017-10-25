مدير خدمات المياه بجازان يتفقد مشاريع محافظة الداير 

دشنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أمس مبنى فرع خدمات المياه بمحافظة الداير بحضور محافظ محافظة الداير الأستاذ محمد بن هادي الشمراني و مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر وتجول الحضور في أقسام المبنى واستمعوا لشرح مفصل من مدير فرع خدمات المياه بمحافظة الداير الأستاذ احمد سعيد المالكي عن الخدمات التي يقدمها الفرع للمواطنين والمقيمين في محافظتي الداير و فيفا والمراكز التابع لهما بهدف تقديم افضل الخدمات لهم .

عقب ذلك عقد محافظ محافظة الداير و مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان اجتماع لمناقشة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة ذلك بحضور مدير إدارة المشاريع المهندس حسن السهيمي و مدير إدارة الفروع الأستاذ حسين عكام و مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عمر صيقل وبعض مدراء الإدارات الحكوميه بمحافظة الداير .

وأوضح المهندس الجبر خلال الاجتماع بأن محافظة الداير حضيت بعدد من المشاريع ومنها مشروع إنشاء خزانات وشبكات للمنطقة الجبلية «المرحلة الأولى» بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليون ريال.

إضافة إلى مشاريع تحت التنفيذ بتكلفة إجمالية بلغت 76 مليون ريال ومنها مشروع شبكات المياه ومحطات الضخ بالداير بني مالك ونسبة الانجاز فيه 65 % إضافة إلى مشروع تنفيذ شبكات المياه وخزانات مياه ومحطات لمناطق شرق خزان الكرمة وبلغت نسبة الإنجاز فيه 90% .

و أكد المهندس الجبر بأن القرى المستفيدة من المياه بمحافظة الداير بلغت حوالي 50 قرية وأطوال شبكات بلغت 341 كم وبلغ عدد التوصيلات المنزلية 2،601 توصيلة و إجمالي عدد الخزانات 4 خزانات بسعة إجمالية بلغت 12،700 م مربع .

مشيرا إلى أن عقود مشاريع السقيا بمحافظة الداير بلغت 7 عقود بتكلفة إجمالية 65 مليون ريال وتشمل سقيا المجموعة الثانية بجبل خاشر وفروعه والقرى المجاورة أضافة إلى عقود سقيا قرى مركز عثوان و جبل طلان وقرى مركز السلف وسقيا أهالي بني مالك وسقيا مركز دفا وسقيا.

وجرى خلال حفل الافتتاح تكريم عدد من أعيان وأهالي محافظة الداير المتبرعين بأراضي لتنفيذ عدد من مشاريع خدمات المياه وهم الشيخ شبان علي محمد المالكي وحسن جبران مقبول المالكي وعلي حسن جبران المالكي وفرحان ماطر المالكي.

ومن جهة أخرى وقف مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان أمس على عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة.