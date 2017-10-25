نائب أمير القصيم: مشروع نيوم حدث تاريخي ملهم لتحقيق حلم ابناء الوطن

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الأقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ مشروع نيوم الإقتصادي والمقام شمال المملكة , مباركاً سموه لقائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ إطلاق هذا المشروع الإقتصادي الضخم في موقعه المتميز والذي يمر عبر ثلاث قارات .

وأكد سمو نائب أمير منطقة القصيم بأن الإرادة السياسية القوية التي تتمتع بها هذه البلاد والرغبة الشعبية هي عامل مساهم مهم لإحداث تغيير نحو مستقبل إقتصادي واعد والتي ستنعكس نحو تحقيق رؤية الوطن 2030 , مبيناً سموه بأن أبناء هذه البلاد سيحدثون ذلك التغيير نحو التنمية بسواعدهم وعبر اقتصاد يستغل أكبر فائدة للجيل , مؤكداً بأن القافلة سائرة وقادرة على إحداث هذه التنمية عبر حياة عملية لبناء المدن وتقديم أرقى الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية ولتحقيق طموح هذه البلاد نحو التقدم والإزدهار .

وبين سموه بأن مشروع نيوم العظيم هو حدث تاريخي ملهم أطلقه مهندس مشاريع المستقبل لهذا الوطن عبر رؤية ثاقبة لنهضة الوطن ونموه , مؤكداً بأن المشروع سيحدث تنمية للمبدعين والموهوبين من أبناء هذا الوطن وسيستفيدون منه من كافة أنحاءه عبر صناعة شيء مختلف , مشيراً إلى أن الوطن قادر على إحداث كل علو بسواعد أبنائه ولما يمتلكه شبابه وفتياته من عقول مثقفة طموحه بتكاتفهم وتوائمهم للوصول إلى تحقيق أعلى درجات النجاح وخلق بيئة إقتصادية عالية , مبيناً بأن حلم الأمس سيصبح حقيقة بإذن الله عبر استغلال موارد هذا الوطن الاستغلال الأمثل لما يمتلكه من طبيعة وتنوع في كافة أنحائه .

وأشار سمو نائب أمير منطقة القصيم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ تسعى دائماً إلى استغلال موارد هذا الوطن عبر الإستفادة من العديد من الفرص المنتشرة والتي ستتحقق بإذن الله عبر تلك المشاريع الاقتصادية المتنوعة وعبر مشروع نيوم والذي يعد الأول من نوعه لكي تنعكس على مناطق حباها الله بثروات فريدة , مؤكداً بأن تلك الأهداف المرسومة ستتحقق بالتفوق لتحقيق قدرة تنافسية ونمط معيشة عالية ولكي نصل إلى مركز رائد في صدارة العالم عبر جذب رؤوس الأموال وإعادة توجيه الإنفاق لإستغلالها في السياحة والرعاية الصحية والتعليم والإستثمار , سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم على هذه البلاد وشعبها نعمة الأمن والأمان والسلامة والإستقرار ودوام الرخاء .