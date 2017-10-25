آل الشيخ “مغردا”: 14 رجل على قلب رجل واحد

وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الشكر للأميرين نواف بن سعد، وفيصل بن تركي، رئيسا ناديي الهلال والنصر، على تجاوبهما مع القرارات الصادرة عن الهيئة.

و قال آل الشيخ علي صفحته الرسمية، عبر “تويتر”: “‏شكرًا للعزيزين الأمير نواف بن سعد والأمير فيصل بن تركي..‏١٤ رجل على قلب رجل واحد”.

يذكر أن اتحاد الكرة، وناديي النصر والهلال، اتفقوا على حلّ قضية اللاعب عوض خميس، ببقاءه في صفوف الفريق النصراوي، وإعادة الشيك الخاص بنادي الهلال المقدرة قيمته بستة ملايين ريال.