 مستشار سابق للرئيس الأمريكي: قطر تدفع ملايين الدولارات لتغيير الواقع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مستشار سابق للرئيس الأمريكي: قطر تدفع ملايين الدولارات لتغيير الواقع

مستشار سابق للرئيس الأمريكي: قطر تدفع ملايين الدولارات لتغيير الواقع
المناطق_الرياض

ذكّر ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي أن أكبر مشكلة في العالم الآن ليست موضوع كوريا الشمالية إنما الوضع في قطر، وذكر بأن الشروط الــ13 التي وضعتها دول المقاطعة هي شروط منطقية، وأن من وافق على الاشتراك في مؤتمر الرياض يعلم أن الهدف كان وقف تمويل الإرهاب بنسبة 100% وأن الدول الرباعية تأخذ الموقف بجدية.

ونقل عنه موقع “بلومبرغ” القول: أعتقد أن السعودية بعد مؤتمر الرياض حدث فيها تطور إيجابي جوهري، وأن قطر تدفع ملايين الدولارات لتغيير الواقع، والموقف ضد قطر في غاية الأهمية لأنه يفتح جميع الملفات ونحن نقف مع حلفائنا في مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

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