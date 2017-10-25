الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في جازان ومكة المكرمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومناطق الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ،الرياض ونجران ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط , وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي

, وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .