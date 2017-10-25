أمير الباحة: مشروع ” نيوم ” نقلة تنموية واقتصادية كبرى تواكب تطورات المستقبل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله- عن مشروع “نيوم”.

وأكد سموه أهمية هذا المشروع التنموي العملاق الذي سيكون بمشيئة الله داعماً نحو التطور الاقتصادي وفتح آفاق جديدة في عالم الاستثمار بالمملكة وتحويلها إلى نموذج رائد ومزدهر للتميز بين دول العالم ، مشيراً سموه إلى ما يهدف إليه مشروع “نيوم” من تطلعات طموحة وتجسيداً لرؤية المملكة 2030 ، لتصبح المملكة نموذجاً عالمياً رائداً في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع ومفهوماً جديداً في حياة المدن العصرية من خلال تركيز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة نحو “فتح آفاق مستقبل الطاقة والمياه، و التنقل، والتقنيات الحيوية، و الغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، و الإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه”.

وقال سمو أمير الباحة : إن مشروع ” نيوم ” نقله تنموية واقتصادية كبرى سوف تواكب تطورات المستقبل الذي أتى ليؤكد ما توليه القيادة الحكيمة – وفقها الله – من اهتمام ورعاية ببلادنا الغالية ، مبيناً سموه أن إطلاق مشروع ” نيوم ” وما سبقه من مشاريع هي إحدى المبادرات الهامة نحو مزيد من التطور في كافة المجالات بالمملكة وهو المستقبل الجديد، والتاريخ الجديد، والوجهة الأكثر أمناً وملائمة للعيش في العالم لتحقيق تطلعات الوطن وأبناءه.

وأضاف سموه : إن مشروع ” نيوم ” سيسهم في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية نوعيه للسعي إلى تخطى المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة، لتكون مركزاً رائداً للعالم بأسره ، إلى جانب الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال توليد العديد من الوظائف وتحقيق عوائد اقتصادية عالية تعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وازدهارها .