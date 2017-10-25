 استثناء مشروع “نيوم” من الضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود على الأعمال التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استثناء مشروع “نيوم” من الضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود على الأعمال التجارية

استثناء مشروع “نيوم” من الضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود على الأعمال التجارية
المناطق_الرياض

سيكون مشروع “نيوم” منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية.

 

وسيتيح ذلك للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً، كما سيتم تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في مشروع “نيوم”، وأرقى الأنظمة الاجتماعية كركيزة أساسية للمعيشة المثالية.

 

ووفقا لمصادر صحفية، أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أمس عن إطلاق مشروع “نيوم”، ودعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتم بدء العمل في مشروع “نيوم” من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لـ”نيوم” بحلول عام 2025م.

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