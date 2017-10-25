“إندبندنت”: ولي العهد محمد بن سلمان يتمسك بإسلام وسطي معتدل

ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعهد، الثلاثاء، بأن المملكة ستتمسك بنهج “الإسلام الوسطي والمعتدل”، وتوعد بتدمير المتطرفين.

وجاءت تصريحات ولي العهد (32 عاما) خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه الرياض حتى الخميس.

وقال إن “مشروع الصحوة انتشر في المنطقة بعد العام 1979 لأسباب كثيرة، “فلم نكن بهذا الشكل في السابق، نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، إلى الإسلام المنفتح على جميع الأديان والتقاليد والشعوب”.

وتابع: “70% من الشعب السعودي تحت سن الـ30، وبصراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم (المتطرفين) اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا والعالم”.

وأضاف: “اتخذنا خطوات واضحة في الفترة الماضية بهذا الشأن، وسوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشكل تحديا، فنحن نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجهه”.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان في حديثه، الثلاثاء، أن مشروع مدينة نيوم يقدم فرصا تكاد تكون خيالية، وتتمثل في قدرة استثمارية مستهدفة بحجم 500 مليار.