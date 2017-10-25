 أمانة جدة تُقاضي «مغرد» ادعى تورطها في فساد وتزوير مع رجال أعمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمانة جدة تُقاضي «مغرد» ادعى تورطها في فساد وتزوير مع رجال أعمال

أمانة جدة تُقاضي «مغرد» ادعى تورطها في فساد وتزوير مع رجال أعمال
المناطق_جدة

رفعت أمانة محافظة جدة شكوى للجهات الأمنية والقضائية ضد حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد اتهامه الأمانة بالتورط في قضايا فساد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، غسان الزهراني، إن ملف الشكوى يتضمن المطالبة بالتحقيق مع صاحب الحساب الذي سمى نفسه “ويكيليكس شرم بروم” وأطلق اتهاماته المرسلة للأمانة دون الاعتماد على مستندات قانونية بحسب المدينة.

وكان المعرف قد نشر عدة تغريدات ادّعى فيها تورط الأمانة ورجال أعمال بالشروع في أعمال تزوير والاستيلاء على أراضٍ حكومية ومرافق عامة بالإضافة إلى تزوير الصكوك.

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