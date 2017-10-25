 مدني حائل يدعو الأسر لحضور معرض التوعية الوقائية في جراند مول بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدني حائل يدعو الأسر لحضور معرض التوعية الوقائية في جراند مول بحائل

مدني حائل يدعو الأسر لحضور معرض التوعية الوقائية في جراند مول بحائل
المناطق_حائل

تقيم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل معرضا للتوعية الوقائية تحت شعار “سلامة أسرتي مسؤليتي” بمجمع جراند مول التجاري بحي النقرة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 6 – 2 – 1439هـ , ولمدة ثلاثة أيام.

 

ودعا سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء ناصر النهاري الأسر بالمنطقة لزيارة المعرض والاستفادة مما يحتويه من محاضرات في التوعية ومواد إعلامية في مجال السلامة الوقائية معتبرا أن إقامة المعرض بمنطقة حائل يأتي امتدادا لجهود المديرية العامة للدفاع المدني لنشر ثقافة الوعي الوقائي والتبصير بأسباب وقوع الحوادث وسبل تجنب وقوعها بإذن الله.

 

وأضاف اللواء “النهاري” أن المعرض يشرف عليه عدد من المختصين في مجال السلامة من منسوبي مديرية المنطقة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي لمدني حائل المقدم نافع الحربي أن المعرض يستهدف الأسرة بشكل عام ويقدم برامج خاصة بالأطفال تنمي مداركهم لرفع مستوى الوعي بطريقة مسلية

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