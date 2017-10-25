 د فهد البقمي إلى أستاذ مشارك بجامعة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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د فهد البقمي إلى أستاذ مشارك بجامعة الباحة

د فهد البقمي إلى أستاذ مشارك بجامعة الباحة
المناطق_الباحة
تمت ترقية سعادة الدكتور فهد بن مرسي البقمي من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في جامعة الباحة.
الجدير بالذكر أن الدكتور فهد معني بالبحث في الأدب السعودي، وله أبحاث تتميز بالجدة، كما صدر له عن نادي الرياض الأدبي كتاب الحركة النقدية حول شعر غازي القصيبي.
والدكتور فهد من الأساتذة السعوديين الذين يميلون إلى التركيز في بحوثهم الأدبية والنقدية على بيئة الأدب السعودي، وله أبحاث حول نتاج بعض الشعراء السعوديين.

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