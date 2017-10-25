د فهد البقمي إلى أستاذ مشارك بجامعة الباحة

تمت ترقية سعادة الدكتور فهد بن مرسي البقمي من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك في جامعة الباحة.

الجدير بالذكر أن الدكتور فهد معني بالبحث في الأدب السعودي، وله أبحاث تتميز بالجدة، كما صدر له عن نادي الرياض الأدبي كتاب الحركة النقدية حول شعر غازي القصيبي.

والدكتور فهد من الأساتذة السعوديين الذين يميلون إلى التركيز في بحوثهم الأدبية والنقدية على بيئة الأدب السعودي، وله أبحاث حول نتاج بعض الشعراء السعوديين.