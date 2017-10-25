وكيل امارة جازان المكلف الحجري .. مشروع “نيوم” ترجمة لرؤية المملكة المستقبلية الطموحة .

أكد وكيل امارة منطقة جازان المكلف أ. محمد بن سعيد الحجري بأن اطلاق مشروع “نيوم” يعد نقلة نوعية عالمية في مجال الاستثمار السعودي وذلك من خلال استقطاب طاقات عمل جبار و تجارب فريدة تسهم في احداث تطور للاقتصاد في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة التي يستهدفها المشروع.

واضاف وكيل امارة جازان ان كل ذلك يأتي وفق رؤية تحليلية واقعية لطموح وفكر استراتيجي وخطط مدروسة ومبادرات جديدة تترجم الواقع وتستشرف المستقبل من قبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان‬ بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع الذي يعمل لجذب الاستثمار العالمي في الشرق الأوسط، حيث يمتد المشروع الى ثلاث دول بمساحة عملاقة بين المملكة والأردن ومصر.

وبين وكيل الامارة أ. الحجري ، ان المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامين تقوم بتسخير كافة الامكانات وتهيئة الفرص وإزالة الصعوبات التي قد تعترض رؤية المملكة الحديثة والتحول الوطني الذي يضع الوطن وأبناءه في مشارف المستقبل الحديث في سباق متسارع مع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري الدولي ، بما يعود بالخير والنمو والتطور على الجميع.