إغلاق ملف اللاعب ⁧‫عوض خميس‬⁩ بتحمل نادي ⁧‫النصر‬⁩ بالتضامن مع اللاعب إعادة مبلغ 6 ملايين ريال لنادي ⁧‫الهلال‬⁩

توصلت إدارتا ناديي الهلال والنصر السعودي، إلى اتفاق نهائي، بتكفل الأخير بإعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس، وإغلاق قضية اللاعب بالتراضي.

إنهاء القضية لم يكون وليد اليوم، أو الصدفة، بل كان نتاجًا للاجتماع الذي جمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وأندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث جرى ترتيب اجتماع بين رئيسي ناديي الهلال والنصر والاتحاد السعودي، وتوصل الناديان إلى أن يتحمل النصر إعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس وإغلاق القضية بالتراضي بين الطرفين.

بعض كواليس الاجتماع كشفها الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، والذي أكد أن الاجتماع مع تركي آل الشيخ أثبت أن هناك خارطة طريق للرياضة السعودية بشكل عام تقوم على خطة مدروسة وقرارات واضحة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لفضائية “العربية”: “الاجتماع استمر أكثر من 3 ساعات وكان من أفضل الاجتماعات التي حضرتها وأنا متفائل جدا”.

وتابع: “سألتزم بالضوابط التي سيصدرها اتحاد القدم للسيطرة على المزايدات في انتقالات اللاعبين، عندي الرغبة أن تختفي المزايدة على اللاعبين لأنها أضرت الأندية وزادت الديون”.