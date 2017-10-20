 إغلاق ملف اللاعب ⁧‫عوض خميس‬⁩ بتحمل نادي ⁧‫النصر‬⁩ بالتضامن مع اللاعب إعادة مبلغ 6 ملايين ريال لنادي ⁧‫الهلال‬⁩ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حكومة إقليم كردستان تعلن تجميد نتائج الاستفتاء واستعدادها للحوار مع بغداد صناعة الاجتماعات السعودية تسجل ارتفاعا بـ (16%) في الربع الثالث من العام 2017م «التجارة»: لا يحق للمنشآت باستحصال ضريبة القيمة المضافة حتى الآن بالصور: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية أعلاف مستوردة بجمرك ضباء «صندوق الاستثمارات» يطلق برنامجه للفترة (2018-2020) المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج تطرح فرص وظيفية قيادية في عدة تخصصات إغلاق ملف اللاعب ⁧‫عوض خميس‬⁩ بتحمل نادي ⁧‫النصر‬⁩ بالتضامن مع اللاعب إعادة مبلغ 6 ملايين ريال لنادي ⁧‫الهلال‬⁩ وكيل امارة جازان المكلف الحجري .. مشروع “نيوم” ترجمة لرؤية المملكة المستقبلية الطموحة . «بترورابغ» تطرح فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم د فهد البقمي إلى أستاذ مشارك بجامعة الباحة مدني حائل يدعو الأسر لحضور معرض التوعية الوقائية في جراند مول بحائل إيداع 1.5 مليار معاشات ضمانية لـ 886 ألف مستفيد لشهر صفر

إغلاق ملف اللاعب ⁧‫عوض خميس‬⁩ بتحمل نادي ⁧‫النصر‬⁩ بالتضامن مع اللاعب إعادة مبلغ 6 ملايين ريال لنادي ⁧‫الهلال‬⁩

إغلاق ملف اللاعب ⁧‫عوض خميس‬⁩ بتحمل نادي ⁧‫النصر‬⁩ بالتضامن مع اللاعب إعادة مبلغ 6 ملايين ريال لنادي ⁧‫الهلال‬⁩
المناطق_الرياض

توصلت إدارتا ناديي الهلال والنصر السعودي، إلى اتفاق نهائي، بتكفل الأخير بإعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس، وإغلاق قضية اللاعب بالتراضي.

إنهاء القضية لم يكون وليد اليوم، أو الصدفة، بل كان نتاجًا للاجتماع الذي جمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة وأندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث جرى ترتيب اجتماع بين رئيسي ناديي الهلال والنصر والاتحاد السعودي، وتوصل الناديان إلى أن يتحمل النصر إعادة مبلغ ستة ملايين ريال التي دفعها الهلال إلى عوض خميس وإغلاق القضية بالتراضي بين الطرفين.

بعض كواليس الاجتماع كشفها الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، والذي أكد أن الاجتماع مع تركي آل الشيخ أثبت أن هناك خارطة طريق للرياضة السعودية بشكل عام تقوم على خطة مدروسة وقرارات واضحة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لفضائية “العربية”: “الاجتماع استمر أكثر من 3 ساعات وكان من أفضل الاجتماعات التي حضرتها وأنا متفائل جدا”.

وتابع: “سألتزم بالضوابط التي سيصدرها اتحاد القدم للسيطرة على المزايدات في انتقالات اللاعبين، عندي الرغبة أن تختفي المزايدة على اللاعبين لأنها أضرت الأندية وزادت الديون”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>