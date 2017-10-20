 المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج تطرح فرص وظيفية قيادية في عدة تخصصات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حكومة إقليم كردستان تعلن تجميد نتائج الاستفتاء واستعدادها للحوار مع بغداد صناعة الاجتماعات السعودية تسجل ارتفاعا بـ (16%) في الربع الثالث من العام 2017م «التجارة»: لا يحق للمنشآت باستحصال ضريبة القيمة المضافة حتى الآن بالصور: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية أعلاف مستوردة بجمرك ضباء «صندوق الاستثمارات» يطلق برنامجه للفترة (2018-2020) المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج تطرح فرص وظيفية قيادية في عدة تخصصات إغلاق ملف اللاعب ⁧‫عوض خميس‬⁩ بتحمل نادي ⁧‫النصر‬⁩ بالتضامن مع اللاعب إعادة مبلغ 6 ملايين ريال لنادي ⁧‫الهلال‬⁩ وكيل امارة جازان المكلف الحجري .. مشروع “نيوم” ترجمة لرؤية المملكة المستقبلية الطموحة . «بترورابغ» تطرح فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم د فهد البقمي إلى أستاذ مشارك بجامعة الباحة مدني حائل يدعو الأسر لحضور معرض التوعية الوقائية في جراند مول بحائل إيداع 1.5 مليار معاشات ضمانية لـ 886 ألف مستفيد لشهر صفر

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج تطرح فرص وظيفية قيادية في عدة تخصصات

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج تطرح فرص وظيفية قيادية في عدة تخصصات
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية القيادية للكوادر المتميزة في أحد مصانعها بمحافظة الخرج في عدة تخصصات مع مراعاة توافق المسمى الوظيفي مع الخبرة المهنية المطلوبة ومؤهل تعليمي حد أدنى درجة البكالوريوس ومعدل اختبار اللغة الانجليزية لا تقل عن 6 درجات في IELTS أو ما يعادلها.

وقالت أن المهارات المطلوبة للمتقدمين في شغل هذه الوظائف أن يدير وينسق جميع أعمال التصنيع ويراقب ويحسن كفاءة المصنع وأن يوجه ويخطط وينسق جميع أعمال  الإدارات.

أن يحدد سياسات الإدارات بما يتفق مع سياسات الشركة ويحدد متطلبات الإدارة من العمالة ويقدم تدريب وتوجيهات ومراجعات الأداء لعمل تقارير مباشرة ويتأكد من المطابقة مع جميع مقاييس الإنتاج والجودة  ويضع أولويات التصنيع.

أن ينسق نشاطات الإنتاج مع إدارات المشتريات والصيانة ورقابة الجودة ويراجع ويحلل سجلات وتقارير الإنتاج ومراقبة الجودة والتشغيل وأن يقوم بإعداد ومراقبة وتعديل جداول وأولويات الإنتاج حسب الحاجة ويتأكد من مطابقة جداول التصنيع مع الالتزامات التعاقدية.

https://mic.gov.sa/Ar/Jobs/Pages/jobshome.aspx

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>