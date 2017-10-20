المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج تطرح فرص وظيفية قيادية في عدة تخصصات

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية القيادية للكوادر المتميزة في أحد مصانعها بمحافظة الخرج في عدة تخصصات مع مراعاة توافق المسمى الوظيفي مع الخبرة المهنية المطلوبة ومؤهل تعليمي حد أدنى درجة البكالوريوس ومعدل اختبار اللغة الانجليزية لا تقل عن 6 درجات في IELTS أو ما يعادلها.

وقالت أن المهارات المطلوبة للمتقدمين في شغل هذه الوظائف أن يدير وينسق جميع أعمال التصنيع ويراقب ويحسن كفاءة المصنع وأن يوجه ويخطط وينسق جميع أعمال الإدارات.

أن يحدد سياسات الإدارات بما يتفق مع سياسات الشركة ويحدد متطلبات الإدارة من العمالة ويقدم تدريب وتوجيهات ومراجعات الأداء لعمل تقارير مباشرة ويتأكد من المطابقة مع جميع مقاييس الإنتاج والجودة ويضع أولويات التصنيع.

أن ينسق نشاطات الإنتاج مع إدارات المشتريات والصيانة ورقابة الجودة ويراجع ويحلل سجلات وتقارير الإنتاج ومراقبة الجودة والتشغيل وأن يقوم بإعداد ومراقبة وتعديل جداول وأولويات الإنتاج حسب الحاجة ويتأكد من مطابقة جداول التصنيع مع الالتزامات التعاقدية.

https://mic.gov.sa/Ar/Jobs/Pages/jobshome.aspx