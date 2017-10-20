 بالصور: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية أعلاف مستوردة بجمرك ضباء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالصور: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية أعلاف مستوردة بجمرك ضباء

بالصور: إحباط تهريب مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية أعلاف مستوردة بجمرك ضباء
المناطق - الرياض

شهد جمرك ميناء ضباء إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون” بلغت (974,609) تسعمائة وأربعة وسبعون ألف وستمائة وتسعة حبة كانت مُخبأة في إطار إرسالية وردت للجمرك.

وفي التفاصيل يقول الأستاذ علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه خلال القيام بالإجراءات الجمركية لإحدى الشاحنات القادمة إلى الجمرك.

وأثناء تفتيش حمولتها عُثر على كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (974,609) حيث تم تعبئتها داخل أكياس “أعلاف مستوردة” وتغليفها بطريقة مصنعية لغرض التمويه. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولة.

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