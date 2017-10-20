الكويت تحمل قطر مسؤولية أي تصعيد في الأزمة

قالت أوساط خليجية مطلعة إن تحذير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الثلاثاء من تصعيد محتمل في الأزمة مع قطر، يعكس مخاوف جدية من تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة من جهة دول المقاطعة التي أعطت الوساطة الكويتية ما يكفي من الوقت لاختبار جدية قطر والتأكد من أن وعودها.

وأضاف تلك الأوساط أن الوساطة الكويتية الحريصة على الحوار، كشف أن قطر لا تؤمن بالحل الودي وأنها كانت تستثمر النوايا الطيبة للمسؤولين الكويتيين ليس أكثر.

وأشارت تلك الأوساط إلى أن كلام الشيخ صباح الأحمد موجه بالأساس إلى قطر لتحذيرها من أن عدم الاستجابة لوساطتها وتمسكها بعدم تقديم مبادرة جدية لتليين موقف الدول الأربع سيقود إلى التصعيد، وأنها تتحمل لوحدها تبعات هذا التصعيد بما في ذلك التسبب في انفراط عقد مجلس التعاون.

وأشارت تلك الأوساط إن الدول المقاطعة وعلى رأسها المملكة، تعطي الأولوية لانضباط قطر وتوقفها عن دعم الإرهاب على المحافظة على مجلس التعاون.

وفسرت تلك الأوساط الموقف القطري بعجز الشيخ “تميم بن حمد” عن الإقدام على أي خطوة شجاعة في غياب غطاء من والده، فضلا عن وضعه الضعيف داخل العائلة.

وتتوقع تلك الأوساط أن تضطر الدوحة إلى مراجعة موقفها بعد أن تتأكد من استحالة التأثير الخارجي في خلافها مع الدول الأربع، خاصة أن تيلرسون لم يخف عجز وساطته عن حلحلة الأزمة وإقناع السعودية بالحوار.