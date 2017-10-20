 ولي العهد يلتقي رؤساء شركات فيلبس وميتسوبيشي وبلاك روك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يلتقي رؤساء شركات فيلبس وميتسوبيشي وبلاك روك

ولي العهد يلتقي رؤساء شركات فيلبس وميتسوبيشي وبلاك روك
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار ، كلا من : الرئيس التنفيذي لشركة فيلبس فان هوتن ، والرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي يو إف جي نوبويوكي هيرانو ، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك ، كلا على حدة .

وجرى خلال اللقاءات استعراض الفرص الاستثمارية في المملكة وفق رؤيتها لعام 2030 ، وتنسيق مجالات الشراكة المستقبلية المتاحة في السعودية .

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