 العواد: “مشروع نيوم ” حلم ورؤية يحققه ذكاء المواطن وعزيمته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العواد: “مشروع نيوم ” حلم ورؤية يحققه ذكاء المواطن وعزيمته

العواد: “مشروع نيوم ” حلم ورؤية يحققه ذكاء المواطن وعزيمته
المناطق - واس

وصف وزير الثقافة والإعلام‏ الدكتور عواد بن صالح العواد ” مشروع نيوم ” بالمشروع الحلم والرؤية الذي يحققه ذكاء المواطن السعودي وعزيمته الجبارة بإذن الله .

وأكد معاليه في تصريح صحفي أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، مهندس رؤية 2030 ، خطف أنظار العالم كالعادة من خلال مشروع للحالمين ومستقبل مختلف وجديد في تفرّده وتميّزه.

وعد وزير الثقافة والإعلام ، الحديث الذي تفضل به سموه في افتتاح المشروع ، مُلهِماً من مهندس مشاريع المستقبل الزاهر الذي يمتاز بعقليةٍ فذّة ورؤية ثاقبة لنهضة وطننا وتطوّره في شتى المجالات.

وقال: إن أنظار العالم تتّجه من مختلف أنحاء العالم إلى شمال المملكة العربية السعودية لتتابع أضخم مشروع من نوعه ، يتوقع منه مستثمرون عالميون أن يستقطب استثمارات سعودية وعالمية بقيمة تزيد على نصف تريليون دولار.

وأضاف الدكتور العواد : لقد راهن سمو ولي العهد على الطموح والهمة العالية للمواطن لتحقيق بناء هذا المشروع الضخم، وأعلن عن انطلاقه في “مبادرة مستقبل الاستثمار” ، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، مع استقطاب أفضل المواهب من داخل المملكة وخارجها ، موضحاً أن السعوديين وغير السعوديين سيعيشون في “نيوم” على حد سواء، كما هو حال جميع المناطق الخاصة العالمية الأخرى.

وختم وزير الثقافة والإعلام تصريحه بتهنئة الشعب السعودي بهذه القيادة الحكيمة ذات الرؤية الطموحة لتحقيق أحلام المستقبل وتطلعات الأجيال نحو غدٍ أفضل، سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ، وأن يديم عزّ هذا الوطن وتقدّمه وازدهاره في جميع المجالات.

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