 واتس آب تتيح ميزة المكالمات الصوتية والفيديو ضمن المجموعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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واتس آب تتيح ميزة المكالمات الصوتية والفيديو ضمن المجموعات

واتس آب تتيح ميزة المكالمات الصوتية والفيديو ضمن المجموعات
المناطق - الرياض

يبدو أن واتس آب تخطط لإضافة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو لمجموعات الدردشة.

ويمكن حاليا استخدام تطبيق الرسائل الفورية لربط جهات الاتصال الفردية ولكن من دون أن تظهر خيارات المكالمات الصوتية أو الفيديو.

كما أنه في حال إجراء اتصال صوتي أو مرئي ضمن المحادثات الفردية فإنه لا يمكن إضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة الجارية.

في المقابل يتيح تطبيق فيسبوك مسنجر إجراء المكالمات الجماعية، إلا أن هذه الخاصية قد تصبح أكثر شعبية عند إتاحتها في تطبيق واتس آب، باعتبار أن نوعية المكالمات عبر واتس آب تعتبر أفضل بكثير من تطبيقات فيسبوك الأخرى.

وتم رصد هذه الخاصية الجديدة في واتس آب من قبل موقع “WABetaInfo”، وقد أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن إتاحتها مشاركة الموقع في الوقت الحقيقي عبر تطبيقها بين المستخدمين.

وأشار موقع “WABetaInfo” إلى أن طرح خيار المكالمات الصوتية والمرئية في المجموعات، لدى كافة المستخدمين لن يتم قبل نهاية العام الحالي حيث ما تزال الميزة في حاجة إلى مزيد من التطوير و”واتس آب لديها أولويات أخرى في الوقت الحالي”.

ويعتقد الموقع أن إحدى أولويات واتس آب هي ميزة إلغاء الرسائل المرسلة “unsend” التي طال انتظارها، والتي ستتيح محو الرسائل التي تم إرسالها قبل أن يقرأها المستقبل في غضون 5 دقائق.

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