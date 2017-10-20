 مدير صحة القصيم لمنسقي حقوق المرضى: ثلاث مراحل لخفض الشكاوى وكسب رضى المرضى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير صحة القصيم لمنسقي حقوق المرضى: ثلاث مراحل لخفض الشكاوى وكسب رضى المرضى

مدير صحة القصيم لمنسقي حقوق المرضى: ثلاث مراحل لخفض الشكاوى وكسب رضى المرضى
المناطق - بريدة
ثلاث مراحل لخصها مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، لخفض معدل شكاوى المرضى وكسب رضاهم اثناء مراجعتهم للمنشآت الصحية بالمنطقة ، وهي :  رصد شكوى المراجع ، و تشخيصها ، ومعالجتها مباشرة ، مبدياً ثقته بكفاءة منسقي حقوق وعلاقات المرضي بالمنشآت الصحية ، في خفض نسب الشكاوى التي ترد لمركز البلاغات على الرقم 937 .
وأشار المدير العام ، بأن مقدمي الخدمات الصحية قادرين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى بأسلوب محبب للنفس ، من بداية طلب الخدمة وحتى مغادرة المريض ، مشيراً إلى ان الشؤون الصحية داعمة لجميع البرامج التدريبية التي ترفع من كفاءة القوى العاملة بمختلف تخصصاتهم .
جاء ذلك ، بعد ان شهد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم اليوم ( الأربعاء ) ورشة عمل لمناقشة نطاقات وتحليل البلاغات لمنسقي حقوق وعلاقات المرضى بالقطاعات الصحية والمكاتب الإشرافية بالمنطقة والتي نظمتها إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمديرية  .
وتهدف ورشة العمل إلى استعراض برنامج نطاقات والية التقييم ، والتحسين المستمر لموظفي حقوق وعلاقات المرضى ، وضمان الالية المستمرة ، ومركز تجربة المريض ، وعمل الإحصاءات المبنية على الواقع .

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