مدير صحة القصيم لمنسقي حقوق المرضى: ثلاث مراحل لخفض الشكاوى وكسب رضى المرضى

ثلاث مراحل لخصها مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، لخفض معدل شكاوى المرضى وكسب رضاهم اثناء مراجعتهم للمنشآت الصحية بالمنطقة ، وهي : رصد شكوى المراجع ، و تشخيصها ، ومعالجتها مباشرة ، مبدياً ثقته بكفاءة منسقي حقوق وعلاقات المرضي بالمنشآت الصحية ، في خفض نسب الشكاوى التي ترد لمركز البلاغات على الرقم 937 .وأشار المدير العام ، بأن مقدمي الخدمات الصحية قادرين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى بأسلوب محبب للنفس ، من بداية طلب الخدمة وحتى مغادرة المريض ، مشيراً إلى ان الشؤون الصحية داعمة لجميع البرامج التدريبية التي ترفع من كفاءة القوى العاملة بمختلف تخصصاتهم .جاء ذلك ، بعد ان شهد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم اليوم ( الأربعاء ) ورشة عمل لمناقشة نطاقات وتحليل البلاغات لمنسقي حقوق وعلاقات المرضى بالقطاعات الصحية والمكاتب الإشرافية بالمنطقة والتي نظمتها إدارة حقوق وعلاقات المرضى بالمديرية .وتهدف ورشة العمل إلى استعراض برنامج نطاقات والية التقييم ، والتحسين المستمر لموظفي حقوق وعلاقات المرضى ، وضمان الالية المستمرة ، ومركز تجربة المريض ، وعمل الإحصاءات المبنية على الواقع .