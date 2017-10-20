شاهد.. سطو مسلح على حارس مرمى البرازيل وسرقة سيارته في وضح النهار !

تعرض جيفرسون دي أوليفيرا غالفاو حارس مرمى بوتافوغو والمنتخب البرازيلي لكرة القدم لسطو مسلح، عند توقف سيارته أمام إشارة ضوئية بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، الأحد الماضي.

وتفاصيل الحادثة تقول إنه لدى توقف جيفرسون بسيارته عند إشارة المرور الضوئية، اعترضته سيارة تقل ثلاثة مسلحين، هددوا الحارس البرازيلي بمسدساتهم، وأجبروه على الترجل من السيارة والركوع على ركبتيه على قارعة الطريق ورفع يديه، بينما قام المهاجمون بسرقة سيارته الفارهة تاركين له سيارتهم المتواضعة.

ولم يتعرض جيفرسون، لأي اعتداء جسدي خلال الحادث، فيما تمكنت الشرطة من استعادة السيارة، ولكنها لم تفلح في إلقاء القبض على المهاجمين حتى الآن.