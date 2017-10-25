أمير القصيم يوجه بإدراج الزراعة العضوية للنخيل ضمن فئات جائزة عبدالله السليمان

قدم المدير التنفيذي لجائزة عبدالله السليمان الدولية للإبداع العلمي في النخيل والتمور “جود”، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء أمانة الجائزة، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، خلال اللقاء مع سموه مؤخراً، بمقر إمارة منطقة القصيم، وذلك لقبول سموه الرئاسة الفخرية للجائزة ورئاسة المجلس الأعلى لها، مثمنين الجهود التي يبذلها سموه في الارتقاء بالبحث العلمي، وتبني المبادرات الهادفة للنهوض بالمنطقة وخدمة أهلها، في كافة الجوانب العلمية والزراعية والاقتصادية وغيرها.

وأوضح الدكتور خالد بن باني الحربي المدير التنفيذي للجائزة، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، أنه استعرض مع سمو أمير المنطقة الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها حتى الآن بإشراف جامعة القصيم، حيث تسلم سموه تقريراً مفصلاً عن خط سير المرحلة الأولى للجائزة، اشتمل على عدة فقرات من أهمها إنشاء أمانة الجائزة، واللجان والوحدات التابعة لها، كما تضمن التقرير اقتراح الهيكل الإداري والتنظيمي للجائزة، ووضع لائحتها التنفيذية الداخلية، بالإضافة إلى الدليل التعريفي الخاص بها، وإطلاق الحملة الإعلامية والبوابة الإلكترونية الخاصة بها.

وأضاف “الحربي” أن التقرير احتوى أيضا على الخطة الزمنية للنسخة الأولى من الجائزة والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون ريال، وكذلك خطة العمل التي بدأت باستقبال المشاركات في نهاية شهر رجب الماضي بعد أن قدمت الدعوات للمهتمين والباحثين وأهل الاختصاص بمجالات الجائزة، والتي يعقبها في وقت لاحق أعمال لجان التحكيم من خلال الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى تحديد موعد إعلان أسماء الفائزين بعد اعتمادهم من قبل المجلس الأعلى للجائزة.

وأشار المدير التنفيذي للجائزة إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد اجتماع موسع للمجلس الأعلى للجائزة، للوقوف على نتائج الخطوات التي تم تنفيذها ومتابعة سير عمل أمانة الجائزة واللجان التابعة لها واعتماد المراحل اللاحقة وما يتطلبه العمل بالجائزة وفق الإطار المنظم لها.

وقال “الحربي” إن سمو أمير المنطقة قد وجه خلال اللقاء بضرورة أن تشتمل الجائزة ضمن فئاتها على محور خاص بالاهتمام بالزراعة العضوية في مجال النخيل وإنتاج التمور، كما عبر سموه عن شكره لأمانة الجائزة وجامعة القصيم، ومؤسسة عبدالله السليمان الخيرية في إخراج هذه الجائزة الكبرى التي ستساهم في تنمية الإبداع العلمي في زراعة النخيل وإنتاج التمور، الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية والزراعية التي تشتهر بها منطقة القصيم.

وقدم “الحربي” باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الجائزة ولجانها مجموعة من مطبوعات الجائزة لسمو أمير المنطقة، الرئيس الفخري للجائزة.