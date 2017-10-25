بلدية محافظة رأس تنورة تزرع 70000 زهرة الشهر الماضي وتنفذ حملة على الباعة الجائلين

قامت بلدية محافظة رأس تنورة بتكثيف الرقابة العامة على المراكز والمحلات التجارية وحملة تفتيشية على الباعة الجائلين بالمحافظة وزراعة 70000 زهرة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن البلدية قامت مؤخرا بالعديد من الأعمال الخدمية بالمحافظة وذلك من خلال تشديد وتكثيف الرقابة العامة على المراكز والمحلات ذات العلاقة .

وأضاف السبيعي بأن البلدية قامت أيضاً بحملات تفتيشية على الباعة الجائلين الذين يستغلون الأرصفة لعرض مبيعاتهم بطرق عشوائية بالمحافظة وشملت الحملة عددا من الأحياء والطرق والميادين والتقاطعات والأسواق بالمحافظة تمت خلالها إزالة جميع البسطات المخالفة للباعة الجائلين مبيناً أن الأنظمة تمنع البيع الجائل واستغلال الأرصفة في ممارسة أنشطة تجارية عشوائية نظرا لعدم معرفة مصدر تلك المعروضات إضافة إلى سهولة تلوثها وتعرضها لدرجات حرارة عالية مما قد يتسبب بأضرار صحية على المستهلك.

وأشار رئيس بلدية محافظة رأس تنورة بأن الحملة أسفرت عن زيارة 95 منشأه وتوجيه انذار إلى 20 محل وإصدار 11 مخالفة وتم اغلاق 4 منشأت بالأضافة إلى مصادرة كميات من المواد الغذائية بلغت 250 كيلو جرام وتمت مصادرة أيضاً أواني غير صالحة للاستخدام ومصادرة 1طن من الملابس في حملة ع البائعة الجائلين في المحافظة

وتستمر الحملات الرقابية في الفترتين الصباحية والمسائية للقضاء على بسطات الباعة الجائلين المخالفة، وذلك لحماية المستهلكين .

من جانب آخر قامت البلدية أيضاً بتزيين الشوارع والطرقات والساحات العامة بالزهور الشتوية وشملت الأعمال استبدال التربة وبدء زراعة الزهور بكافة شوارع محافظة رأس تنورة والساحات والواجهة البحرية والكورنيش والمتنزهات والدوارات والمثلثات الواقعة عند التقاطعات حيث تتميز تلك الزهور بتنوع ألوان أزهارها وجمالها.

وبين المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي أن البلدية قامت بتجهيز الواجهة البحرية والكورنيش والشوارع بالمسطحات الخضراء والزهور المستديمة كما تم تزيين عدد من الطرق والشوارع الرئيسة ومداخل المحافظة والمرافق العامة في رأس تنورة لترسم لوحة فنية رائعة تساهم في إضفاء أجواء جميلة على المحافظة مشيرا أن زراعة الأزهار يتم تنسيقها بأشكال مختلفة في رأس تنورة سنويا وفق كل موسم زراعي موضحا أن التصاميم تراعي تجانس أطوال الزهور مع تضاد الألوان، والتفاعل مع العناصر الأخرى كالمسطحات المائية والأشجار والشجيرات.

وأضاف السبيعي بأن ذلك يأتي ضمن استراتيجية البلدية التي تسعى لتحويل رأس تنورة إلى مدينة من الزهور وذلك من خلال إطلاق حملة زراعية مكثفة لتغطية كافة الطرقات والحدائق العامة والميادين في رأس تنورة بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والأصناف تضفي بعدا جماليا على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية محافظة راس تنورة الأستاذ ناصر بن عمر التميمي بأنه تم زراعة 70000 الف زهرة خلال شهر محرم لافتا الى أن اعمال زراعة الزهور متواصلة وستتشمل جميع أنحاء المحافظة.