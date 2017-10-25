بلدية القطيف وجامعة ”الفهد“ يطلقان مبادرة للتطوير العمراني بالمحافظة

استقبل رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أمس وفد من كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن برئاسة عميد الكلية البروفسور عادل الدوسري وذلك لبحث اوجه التعاون بين كلية تصاميم البيئة والبلدية، بالإضافة لمناقشة ملف التطوير العمراني بالمحافظة وبحث الحلول العاجله

كما تطرق الإجتماع الى لتعزيز التعاون بين الجهتين، باعتباره وسيلة لتحقيق مكاسب للجميع منها تطوير المنطقة المركزية والواجهة البحرية ومنطقة القناة والمخطط الشامل بالإضافة الى التنمية المرتبطة بالنقل «TOD».

واوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، ان كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ستقوم بطرح بعض هذه المشاريع لطلاب برامج العمارة والتخطيط في مراحل مختلفة لإيجاد تصورات مبدئية قبل اختيار المناسب منها وتطويره بشكل متكامل وبصورة واقعية قابلة للتطبيق وبعيدا عن الاليات الاكاديمية المعهودة بما يحقق التنمية المتوازنة والاستدامة الملائمة لطبيعة وخصوصية محافظة القطيف.

واضاف، ان التعاون المشترك يسهم في تحقيق المزيد من الخبرة والارتباط بالواقع العملي التطبيقي للطلاب، الامر الذي يسهم في تحقيق بعض متطلبات الجوانب العملية للمقررات، وفقا لمتطلبات واشتراطات الاعتماد الاكاديمي الحديث.

وذكر، ان البلدية وكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ستعقد سلسلة اجتماعات خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من انجاز المشاريع المختارة والمتفق عليها من الطرفين تمهيدا لتحديد مراحل وآليات تطوير الحلول التصميمية لتلك المشاريع بجهود مشتركه من الطلاب والاساتذة وفرق العمل بالبلدية.

وقال ان كلية تصاميم البيئة تحتضن مجلس استشاري دولي يضم اعضاء بارزين من جامعات متميزة مثل جامعة الشرق الاوسط التقنية في انقره وجامعة هارفرد بأمريكا ومعهد ابحاث الحج بجامعة ام القرى بمكة علاوة على ترابط وثيق مع جامعات متميزة في التصميم المعماري والحضري مثل جامعة ميلان التقنية بإيطاليا.

وشدد المهندس مغربل على اهمية التعاون بين الجانبين لتقديم الامكانات البحثية والعلمية التطبيقية، مؤكدا، دعم البلدية التام لهذه المبادرة، مبديا استعداد البلدية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح هذه المبادرة.

بدوره عبر البروفسور عادل الدوسري عن شكره للبلدية على منح الكلية الفرصة للمساهمة في تطوير المحافظة وتقديم حلول عمليه لمشاكل المحافظة العمرانية والتخطيطية والمشاركة بالخبرة العلمية والعملية، مؤكدا حرص الجانبين على نجاح المبادرة بما يخدم الوطن ويرفع من مستوى التطوير العمراني في القطيف.

حضر اللقاء من جانب بلدية محافظة القطيف مدير ادارة الدراسات والتصاميم المهندس علي المطرود، ومدير الاستثمار محمد السنان.