بلدية محافظة الخفجي تتعاون مع شركة عمليات الخفجي المشتركة التي أقامت مبادرة يوم المنظمة الإقلمية لنظافة البحار بمشاركة عدد من طلاب المدارس والتي تهدف لتنظيف كورنيش الخفجي .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس/ محمد بن حزام الحميداني أن هذه المبادره تهدف لنشر الوعى والتعزيز على نظافة الشواطي البحرية لتظل متنفساً ينعم به الجميع لمرتاديه من مواطنين ومقيمين مؤكدا أهمية هذه الحملات والمبادرات المجتمعية والتي تهم الشأن العام والمواطن والمقيم وتعنى بالمحافظة على البيئة إضافة إلى غرس روح النظافة في جميع فئات المجتمع للوصول الى جميع المواطنين من جميع الفئات والأعمار والمقيمين من مختلف الجنسيات .

وأضاف الحميداني أن بلدية محافظة الخفجي دائماً تسعد بهذه المبادرات لما فيها من تعزيز الثقافة بين المجتمع للمحافظة على الخدمات المقدمة لهم .

وفي الختام شكر رئيس البلدية المهندس الحميداني القائمين على هذه المباردة الطيبه والتي تحث على الأهتمام بالمواقع السياحية بالمحافظة ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى رفع البلاغات عبر مركز البلاغات ٩٤٠ الذي يعمل على مدار الساعة لإستقبال جميع الملاحظات ، والتي يتم التعامل معها بشكل فوري.