الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يلتقي رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بن أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات الدكتور رضا بن قبلان العنزي وأعضاء المجلس بمناسبة تشكيل مجلس إدارة الجمعية.

وثمن سموه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان دور الجمعية ومساعيها في مكافحة التدخين, متمنياً للقائمين عليها التوفيق والنجاح.

من جانبه عبر الدكتور العنزي باسمه ونيابة عن زملائه عن شكرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه بأنشطة الجمعية.