 أمير عسير يستقبل مدير فرع مركز المعلومات الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 صفر 1439 هجريا, الموافق 25 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل مدير فرع مركز المعلومات الوطني

أمير عسير يستقبل مدير فرع مركز المعلومات الوطني
المناطق _ عسير

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالجهود التي يبذلها مركز المعلومات الوطني بالمنطقة في تقديم خدمات ذكية وآمنه تسهم في حماية أمن الوطن , مشيراً سموه أن المركز يُسهم في تهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية من خلال تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين في بعض القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة الأخرى .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة صباح اليوم مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة النقيب سعود بن يحي آل غانم الشهراني يرافقه عدد من منسوبي  الفرع .

 و في بداية اللقاء استمع سموه لشرح موجز عن عدد من الخدمات التي يقدمها فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة للمواطنين والمقيمين , والانشطة والدورات التي ينظمها المركز لقطاعات وزارة الداخلية  المختلفة .

كما بارك سموه حصول مركز المعلومات الوطني بالمنطقة على شهادة نظام إدارة الجودة والمواصفات القياسية الدولية( الأيزو 9001 –  2015) .

وفي نهاية اللقاء دشن سمو أمير منطقة عسير مكتب الصيانة بمحافظة خميس مشيط  والذي يقدم خدماته المتكاملة لــ 85  موقعا في كل من خميس مشيط وأحد رفيدة  وسراة عبيدة  وطريب  والمراكز التابعة لها .    

من جهته قدم النقيب الشهراني شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال مشيدا بتوجيهات سموه التي وصفاها بالنيرة والسديدة .

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